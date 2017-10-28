早知慶陽有問題？ 土銀澄清：今年9月前均正常繳息

土銀今天表示，2013年10月慶陽聯貸案簽約後，截至2017年9月，慶陽均能按期繳息履行債務。圖為慶陽聯貸案擔保品海洋生態展示館工地。（記者林欣漢攝）

2017-10-28 21:00

〔記者鄭琪芳／台北報導〕慶富造船詐貸案延燒，其子公司慶陽海洋9.5億元聯貸案昨也遭宣布違約，對於外界指「土銀早知慶陽有財務問題未示警，導致更多公股行庫參與慶富聯貸案」，土銀今發表聲明指出，2013年10月慶陽聯貸案簽約後，截至2017年9月，慶陽均能按期繳息履行債務，且第一銀行主辦慶富聯貸案時，該集團尚未發生財務危機。

對於主辦慶陽9.5億元聯貸案，土銀強調，是為響應政府鼓勵民間參與公共投資建設，當時慶富造船是國內具備建造國際標準的油品輪、商船、研究船、大型船舶等的民營造船廠，也是高雄地區經營逾20年頗具知名的造船廠，該案依徵審程序評估辦理。

土銀指出，慶陽聯貸案擔保品為土地地上權及完工後建物暨附屬設施，其中土地地上權已完成設定抵押權，但建物暨附屬設施因興建中的海洋生態展示館尚未完工，因此尚未完成擔保品抵押權設定。

土銀表示，截至今年9月，慶陽繳息還本均依約履行。土銀於今年9月4日收到海科館來文，說明海科館依興建營運契約約定扣抵履約保證金做為慶陽未完成改善的懲罰性違約金300萬元，在此之前，並無收到慶陽有關被認定缺失或違約的改善計畫書面通知；而土銀收到海科館來文後，立即於9月12日召開銀行團聯貸會議，要求並已收到慶陽支付的違約金。

土銀表示，昨日召開銀行團會議宣布慶陽聯貸案違約，後續將展開對借、保人的擔保物、財產執行債權保全法催程序。