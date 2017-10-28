「洋蔥分局長」升官了！ 未來當要做「助理局長」

2017-10-28 20:51

〔記者王捷／台南報導〕去年10月，台南警界湧起暖流，台南市警二分局一名警員的母親去世，警員向分局申請在職證明貸款，不料卻遭分局長呂青霖拒絕，其實呂青霖私下為警員募款20多萬元，讓警員感動落下男兒淚，發誓要當好警察回饋社會，呂也因此事被譽為「洋蔥分局長」，今年呂青霖外勤屆齡升官，官拜三線二警政監，市警局長黃宗仁透露，為了留住好人才，他要呂留在台南當「助理局長」。

一年前，二分局博愛所警員的母親過世，因警員一肩扛起家計替母親還債，當母親過世時，他身邊一點存款都沒有，為籌錢讓母親風光的走完人生最後一程，他向分局人事室申請在職證明準備貸款。

不過呂青霖不願讓警員貸款，警員起初以為長官刻意刁難，不曉得該怎麼辦，沒想到呂青霖私下幫他發動募款募得20多萬元，讓他流下男兒淚。

事隔一年，呂青霖將升官，這名曾受助的警員回憶，他用「溫暖的大家長」稱呼呂，警員希望呂青霖能繼續留在台南。

中央警官學校正科46期的呂青霖，從1981年7月1日當警察，今年外勤屆臨60歲，在警界超過36年，最讓他難忘懷的經驗，是省府警政廳時，到美國西北大學進修深造，那段時間到加州州警學校受訓結業。

呂青霖在基層評價很好，他在六分局、白河分局、交通警察大隊及國道公路警察局等單位，仍有部屬對他印象深刻，並希望他繼續留在台南，基層的聲音傳進局長黃宗仁耳裡，決定讓呂留在市區。

黃宗仁說，警政署的警政委員的英文是「助理署長」，相對市警局的警政監也可以是「助理局長」，因台南幅員遼闊，他希望市區也有一位了解轄區狀況的管理階層，能處理緊急應變、單位橫向溝通發揮警察最大效能。

黃宗仁透露，「助理局長」的人選要傾聽基層、了解外勤工作，也要能體恤基層，呂青霖相當適合這份新工作，至於工作細節他會再跟呂青霖討論。