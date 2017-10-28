消防員林永軒 疑因肺力閥脫落遭嗆傷送命

消防員口鼻處黃色的裝置就是幫助減壓用的肺力閥。（記者黃美珠攝）

2017-10-28 19:48

［記者黃美珠／新竹報導］新竹檢警今天會同新竹縣消防員林永軒家屬和縣府消防局等一起相驗其遺體。初步調查發現林永軒當時包含氣瓶、面罩等裝備都在身上，就是嘴部的肺力閥脫落，懷疑因此導致他被嗆傷昏倒送命。而最讓人不捨的是，林永軒最後的倒地處，距離逃生出口僅約5公尺遠而已。

檢警表示，雖然林永軒的父母希望能夠在避免遺體被解剖下還原事發經過，但檢察官為求慎重，徹底釐清事發過程和他的確實死因，已排定下週一、30日下午2點解剖。

檢警調查發現，林永軒被尋獲帶出火場時，口、鼻部位都有明顯的碳渣，研判肺力閥的脫落是關鍵，而肺力閥的脫落與他身上的氣瓶沒氣的關聯性，也成了檢方調查的重點。因此相驗完，隨即傳訊案發時也在場執勤的其他消防人員，且查扣林永軒事發時所使用的相關設備，並將擴大調查、比對其他人的設備是否正常。

檢警調查發現，事發時林永軒和另名同事2人1組衝上3樓起火現場佈設水線，這名同事擔任瞄子手，林永軒則是副瞄子手。

不過因為3樓整個1500坪的空間濃煙密布，伸手根本不見五指，所以當下的救災方針決定先復電排煙再說，現場指揮官下令全員先撤出，只是獨獨不見林永軒人影。直到指揮官下令回去搜尋時才發現，林永軒趴在僅離出口5公尺遠處，人就泡在救災的消防水中，拉起後，他右胸口的救命器有正常發出警報和閃光，後背的氣瓶和臉上面罩也都還在，但是肺力閥卻已經脫落。

新竹縣長邱鏡淳、議長張鎮榮和縣議員甄克堅、以及消防署署長陳文龍今天早上先後都到湖口弔唁，向林家致哀。

而林永軒的意外殉職，引起社會各界不捨，除縣府消防局已接獲善心人士欲捐款的意思，網路上也有網購達人PO文，宣布要捐200萬元幫助永軒的父母。

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