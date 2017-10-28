消防員衝火場 須先確認自救器材正常運作

新竹縣政府消防局山崎消防分隊分隊長陳證宇（右）手持空氣瓶的壓力表說，進入火場之後，消防員必須隨時注意自己的空氣瓶殘壓，才能確保自身安全。（記者黃美珠攝）

2017-10-28 19:51

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府消防局表示，救火雖是團體戰，但深入火場後考驗的卻是個人單打獨鬥的應變能力。該局山崎消防分隊長陳證宇說，為防出勤人員過於匆忙而疏漏隨身應帶的高壓空氣瓶、救命器等自救設備，新竹縣近年在火場外設有安全管制官，所有消防員要衝火場前，必須先經安全官確認自救器材都在身且運作正常才行。

陳證宇說，高壓空氣瓶內填裝了250bar到300bar不等的高壓空氣，它在殘壓剩下50bar時，空氣瓶的壓力表針會來到紅色區塊，同時會像「吹口哨」般發出刺耳聲響示警，這時消防員必須把握時間迅速撤退更換新的空氣瓶。

但是火場內通常都是一片煙霧、伸手不見五指，有時候壓力表的氣孔可能被灰塵堵住等，以致無法順利發聲警示或是警示聲響不夠大，為了安全，他總是不斷要求分隊員們出勤時務必養成自主、隨時查看壓力表殘壓狀況，以免發生意外。

至於消防員右胸口的胸燈下方有個「救命器」，那是近年縣府消防局採購供第一線消防員使用的。

陳證宇說，因忙於救災，消防員正常處於動態，如果有人持續一定的時間沒有動作，很可能就是受困或有其他的危難出現，而這個救命器就會立刻發出警報和紅燈對同伴示警，但如果只是消防員一時沒有移動位置，但是安全無虞，僅需把發出「尖叫」的救命器搖一搖就可解除狀況。

所以為了確保勤務在身的消防員前述自救設備都帶上了，且也都能正常運作，新竹縣最近幾年指定由現場帶隊官等擔任安全管制官，所有消防員要衝火場前必須先向他報到，由安全官檢查、登記消防員所攜帶的氣瓶bar數，確認空氣瓶開關閥有無全開、救命器是否在身，最後登記消防員個別的進入時間，以此機制避免意外。

不過陳證宇也說，空氣瓶裡的高壓空氣要經2次減壓轉換才能讓救災人員呼吸使用，其中經嘴部連通到面罩的肺力閥，就是具有2次減壓的作用。如果氣瓶裡面已經沒有氣了，戴著的肺力閥不拿掉，反而會讓人吸不到空氣產生窒息。

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