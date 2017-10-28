私吞4萬貨款…送瓦斯男謊稱被搶 傷疤太舊露餡

2017-10-28 18:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕50歲許姓男子是瓦斯行送貨員，為訛詐替老闆收取的4萬瓦斯費，竟謊稱在回程途中遭3名男子拿鐵棍打頭，當街搶劫。不過，警方到場勘查卻發現，許男額頭上傷疤竟已結痂，不像剛受傷，調閱案發地點監視畫面，也未發現異況，證實是宗謊報案件，全案依誣告罪嫌函送法辦。

許男7日下午向台北市警中正一分局報案，指稱他騎機車行經仁愛路、林森南路口等待紅綠燈時，遭3名男子拿鐵棍打頭，隨後搶走4萬多元貨款。

警方不敢大意，立即在場調查，並將許男送和平醫院救治，醫生照X光後認為傷勢無礙，許男則表現出一副腦震盪重傷模樣，拿著塑膠袋頻頻作嘔。警方卻意外發現，許男額頭上的傷口居然早已結痂，根本不像剛被打傷。

警方事後調閱仁愛路、信義路、林森南路等沿線監視器，發現許男騎車途中都未曾有人靠近，他指稱的案發地點更沒有人動手搶劫。只見許男坐在馬路邊長達40多分鐘，疑似沙盤推演犯案情節。

老闆娘好心收留 真心換絕情仍選擇原諒

警方隨後私下協請瓦斯行老闆娘到警局調查，才知許男曾多次許侵吞公款，但店家都認為是老員工，睜一眼閉一眼，選擇原諒，但沒想到這次竟然謊報遭搶劫。

許男出院後，被警方傳喚到案，才供出失業後多虧老闆娘好心收留，但近來玩線上遊戲輸了不少錢，才會私吞4萬多元貨款，全數拿來還債。

而瓦斯行老闆娘不願提出侵佔告訴，再度選擇原諒。但許嫌因謊報，涉嫌誣告罪嫌，被警方函送法辦。