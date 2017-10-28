新北老人家暴案年通報逾千件 阿嬤被打是阿公的2倍

2017-10-28 17:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是重陽節，許多長輩享受天倫之樂、含飴弄孫之際，卻有長者活在家暴陰影中，失去家庭溫暖。根據新北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，去年共1224件長者受家暴通報案，其中女性長輩受暴比例是男性的2倍，受暴樣態又以精神或言語暴力最多，占5成以上。

根據統計，去年共1224件老人受家暴案，其中男性有417件，佔整體比率34.1％，女性有807件，佔66.9％，今年上半年共677件通報案，其中男性有218件，佔整體比率32.2％，女性有459件，佔67.8％，顯示女性長輩遭受家暴的比例是男性2倍。

新北市家防中心主任許芝綺分析，老人受家暴案件主要有三大類型，包含直系血親子女或孫子女對父母或祖父母施暴、配偶或伴侶間暴力，以及其他四親等間的家庭暴力；受暴樣態中又以精神或語言暴力為最多，佔50％至56％，其次為肢體暴力，佔44％至50％。

許芝綺指出，老人受暴原因與性別不一定有直接關聯，主要是和長者身心狀況有關，例如老人生病，晚輩或配偶長時間照顧，身心俱疲，引發言語衝突或肢體暴力；也有長輩年輕時疏於照顧家庭，年老後重返子女身邊，無法受妥善照顧；或長輩過於寵溺子女，致晚輩成為「啃老族」，持續經濟需索，或對家中財產分配不均等因素，進而施暴威脅。