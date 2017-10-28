買春臨陣漲價兩倍！退役海軍上士 30刀刺死泰女判14年

2017-10-28 17:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕海軍上士退役男子鐘國榮（43歲）去年12月14日打算花2500元到彰化市某出租套房買春，但應召的泰國籍賣淫女子歐拉芬（音譯，28歲）臨時要求加價，引發鐘男不爽，持折疊刀殺死毆拉芬，彰化地院審理終結，判處鐘國榮有期徒刑14年，全案可上訴。

判決書指出，鐘國榮案以通訊軟體LINE與暱稱「娃娃」的應召女聯絡，雙方約在彰化市一間出租套房性交易，說好1次價格是2500元。鐘男抵達套房時，泰女卻伸出5指比劃，意指價格是5000元，鍾男不願意交易，但泰女急拉住鐘男，又比2500元手勢，不讓鐘男離去，鐘男認為，對方趁機敲詐，沒性交易也要付2500元，於是進入浴室思考脫身方法。

鍾男竟惡向膽邊生，從外套裡拿出折疊刀，對泰女步步進逼，朝她胸、腹、肩、背與身體多處部位猛刺30刀，死者也曾反抗，咬傷兇嫌左手食指與小指，但心、肺、肝臟仍遭刺穿，大量失血陳屍浴室。

鐘男在浴室清洗後，離開套房返回住處，換下血衣丟入回收箱，折疊刀則埋在花盆裡，警方獲報循線將鐘男逮捕到案，起出折疊刀。

法官審理時，鐘男改口說，摺疊刀是死者的，死者就是用這支刀逼他交錢，他為了自衛，奪刀反刺對方。

法官認為，鐘男案發後面對檢警時，清楚表明折疊刀是自己隨身攜帶，到審理時又改口，供辭反覆，可見並無悔意，加上死者身上有30處刀傷，已不屬於正當防衛行為，意在致人於死，因此依刑法殺人罪判處有期徒刑14年。