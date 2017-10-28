K他命價跌毒販投資想撈錢 違規停車全泡湯

房姓男子（左2）違規停車，被警方查獲攜帶毒品。（記者張瑞楨翻攝）

2017-10-28 16:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安警察大隊第一中隊巡邏時，在台中市北屯區崇德路與文心路口，發現有一輛自小客車違規停車，警方盤查發現駕駛房姓男子（25歲）神色慌張，車內充滿吸食毒品K他命味道，在車內排檔桿下方發現31小包的K他命 ，毛重將近66公克，房男宣稱近期毒品K他命價格下跌，他一口氣花9萬5000元買K他命，純粹是想自己吸食，但警方認為他已把毒品分裝31小包，懷疑他販毒，想趁K他命降價時囤貨撈一筆，先依毒品危害防制條例移送法辦，並將依毒品販賣方向繼續偵辦。

保安警察大隊第一中隊本月20日傍晚，巡邏經過北屯區崇德路與文心路口，發現1輛自小客車違規停車，房男嚇得手足無措，面對員警詢問時，更是答非所問，員警仔細查看車內，見排檔桿下方有31小包毒品，懷疑房男疑似販毒。

房男雖坦承毒品為他的，他宣稱花費9萬5000元買入一批K他命，主因是之前K他命很昂貴，近期不知何故價格跌落，他趁比較便宜的時候，為了紓解壓力而購入，準備要給自己吸食的，沒想到遇警車路過心虛露餡，只好自己認栽。

不過，警方卻認為，房男持有的毒品數量不少，且都已經分裝好，顯與自己吸用的常理不符，懷疑他意圖販賣，先將他移送法辦，再繼續往毒品販賣方向偵辦。

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