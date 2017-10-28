詐騙老梗還是嚇到人 婦遭拐近2百萬

2017-10-28 16:17

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名63歲的劉姓婦人，日前中午接到佯裝成刑事局的車手電話，要求保管帳戶，劉婦收到涉案證明的傳真文件後信以為真，將金融卡交給張姓車手，10月份陸續遭提領175萬元，直到昨日下午，車手再度要求繳交50萬保證金，劉婦才察覺有異，趕緊報案，警方到場後，逮捕正在向劉婦拿取現金的30歲張姓車手，將他帶回偵辦。

警方調查，擔任家管的劉姓婦人，本月2日12時許接到詐騙集團的電話，佯稱她的健保卡遭盜用，劉婦識破詐騙手法，不以為意，但隨後車手以刑事局名義再度致電給劉婦，堅稱她涉嫌吸金案，要保管帳戶，劉婦收到涉案證明的傳真文件後信以為真，與張姓車手相約在三重長榮、龍斌路口，交付畢生積蓄的金融卡，10月初陸續被詐騙175萬元。

直到昨日下午，張姓車手再度打給劉婦，要求繳交50萬元破案保證金，劉婦這才察覺有異，到派出所報案，並帶著50萬元現金前往面交地點，準備交錢前要求張姓車親手簽名，警方獲報趕抵，在張男身上起出3支手機、5張提款卡，在劉婦的指認之下，將張男逮捕到案。

警方表示，家住桃園的張男有多項前科，偵訊時對於犯行一概否認，辯稱到三重是為了喝咖啡，身上的提款卡是在路上撿到的，並未擔任車手，不知為何劉婦會主動將錢拿給他，但警方在張男身上發現記有劉婦家地址的筆記本，且有兩張從新竹到台北的高鐵票，懷疑有共犯接應，訊後依詐欺罪嫌將張男移送法辦，並持續追蹤共犯及上游。

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