釋迦牟尼佛寺6層樓大殿燒光光 千萬翡翠觀音付之一炬

2017-10-28 15:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉北河村山區「釋迦牟尼佛寺」大殿，於昨晚一場大火燒毀，寺內師徒眾人剛好到台中參加法會，躲過一劫，雖6層樓的大殿包括千萬元的鎮山之寶「千手翡翠觀音」在內，都付之一炬，但開山住持「妙元」師父說，佛祖保佑，人平安就好。因這場火警並沒有報案，苗栗縣消防局直到中午才接獲通報，已到場採證鑑定。

妙元說，因這2天週末假期在台中道場辦理法會，昨天中午就帶著寺內20多名徒弟前往，佛寺僅留1名在家居士協助看管，而這名居士昨天傍晚下山接孫兒放學後，就留在市區家中過夜，直到今天早上上山，發現整座大殿已被燒毀，他今早接獲居士電話，才從台中趕回。

釋迦牟尼佛寺園區占地32公頃，於20多年前開山闢建，大殿有地藏王、千手觀音寶殿，及共修禪房、掛單廂房等，為6層樓高、2000多坪的鋼構鐵皮建築，都在這場火災中遭祝融吞噬。其中，位於頂樓當初斥資千萬元，從中國廣東迎回的鎮山之寶「千手翡翠觀音」也付之一炬。廟方估計損失超過1億元。

當地北河村長劉永錦中午聞訊，也上山關切。他說，寺方與鄰和睦，上週才熱鬧舉辦重陽千歲宴活動，款待社區長輩；他證實，昨晚夜深人靜時，山下民眾曾聽到霹啪聲響，也聞到空氣中飄散著燒焦味，但並沒有見到山上有火光，沒想到竟是佛寺火警。