毒蟲偷丟鑰匙謊稱沒帶 卻被一旁豬隊友出賣

2017-10-28 14:54

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市一名44歲陳姓男子，涉嫌販賣安非他命、大麻等藥品，警方於昨日前往陳男家埋伏，下午5時許趁陳男自機場接友人返回時上前攔查，陳男見警方出現，趁機丟棄鑰匙，卻被友人撿起，警方問「鑰匙呢」，陳男謊稱沒帶，友人卻從口袋掏出「我剛剛撿到一把」，瞬間成為豬隊友，警方於陳男家中搜出大量安非他命以及搖頭丸，訊後依毒品罪嫌將他送辦。

警方調查，陳男有毒品前科，居住在台北市萬華區高級住宅，每月房租逾2萬元，經搜查發現，陳男疑似利用通訊軟體販賣毒品，昨下午5時許，趁陳男開車進車庫時，上前查緝，陳男此時趁機將鑰匙丟在地上，一旁完全不清楚狀況的外籍友人，在地上發現鑰匙便隨手撿起，警方於車內搜到少量毒品，要前往陳男住戶搜索時，陳男卻兩手一攤表示「沒帶鑰匙。」

沒想到陳男友人突然從口袋掏出鑰匙問，「是這把嗎？我剛剛撿到的」，警方一試門就開了，陳男只好無奈認栽，警方在陳男家中搜出安非他命102克、大麻8克以及搖頭丸88克，陳男辯稱，所有毒品都是自己食用，「因為一次買多比較便宜，所以大量囤積」，但警方質疑陳男避重就輕，陳男後態度軟化供出上游，並表示「我會全力配合，請再給我一次機會」，警方訊後將陳男依毒品罪嫌送辦。

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