烏日家庭中心親子一日遊 加強親子互動

2017-10-28 14:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有14個家庭福利服務中心，提供家庭就近的服務，並連結社區資源予以協助，烏日家庭福利服務中心今日與漢翔百元扶幼協會合作辦理「鐵定有你~與我同行」親子一日遊活動，有40多人參加，要加強親子互動。

因應烏日、大肚、龍井人口日益增加，今年度社會局在此3個地區成立烏日家庭服務中心，就是要就近提供烏大龍地區的需要協助的家庭就近服務，並且連結資源，避免較弱勢的家庭尋求不到資源而轉成高風險家庭。

烏日家庭中心今日與漢翔百元扶幼協會合作辦理「鐵定有你~與我同行」親子一日遊活動，邀請烏日、大肚及龍井區40名父母、孩子及工作人員一起至南投縣台灣影城之桃太郎村、車壟埔斷層保護園區共學同樂。

烏日區家庭福利服務中心表示，在服務社區過程中，常常發現父母教養孩子的壓力，源自於不知道如何與孩子互動，以及陪伴孩子的時間太少等因素；此次透過舉辦親子共遊活動，讓家庭關係可以在歡樂的互動中獲得紓壓，也提供來自不同家庭的父母們可以相互交流，學習用不同眼光看到孩子，俾以促進親子感情。

活動過程中有互動性高又富教育趣味的親子DIY合作童玩，亦另外安排闖關遊戲，透過親子互動體驗教育過程中，增進親子關係，讓平常忙於工作的家長們有機會和孩子們一起同樂，幫助紓解壓力與增進生活品質。

社會局表示，大臺中幅員遼闊，為提供市民可近性、在地化的福利服務，台中市已成立14區家庭福利服務中心，就近提供福利諮詢、經濟扶助以及兒少高風險家庭的預防處遇工作等相關業務，期結合在地網絡單位，深耕在地化福利服務。

此外，家庭福利服務中心的成立，就是希望以「家」為單位，照顧到家庭內每一位成員，提供家庭諮詢服務、個案管理、團體活動、親職教育、社區宣導及活動等多元福利服務，成為社區好厝邊。