3個小屁孩放鞭炮 台中果菜市場4輛汽機車燬了

2017-10-28 12:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區中清路二段的台中果菜市場後方，1輛等待報廢的大貨車，昨天晚間突然起火，火勢一發不可收拾，波及市場內的3輛小貨車及1輛機車，總計4輛汽機車焚燬，民眾指證案發前有小孩玩鞭炮，警方也在現場發現3輛棄置的腳踏車與背包等雜物，追查後發現竟是3名就讀國中小的小屁孩，跑到案發現場放俗稱「水鴛鴦」的鞭炮，不慎引燃大貨車，3個小屁孩嚇得連腳踏車都不要了，趕緊拔腿逃離，警方於3小時後找到人，全案依刑法第176條準放火罪，函請台中地方法院少年法庭審理，並由家長與車主洽商賠償。

中市警察局第六分局西屯派出所昨天晚間7時許接獲火災通報，消防局於20分鐘撲滅火勢，起火點是台中果菜市場後方，1輛等待報廢的大型運蔬果用的貨車，火勢竄燒之後，波及市場內3輛小貨車與1輛機車，警方發現起火的大貨車旁，遺留鞭炮與3輛自行車，另有打火機與背包等雜物，懷疑是燃放鞭炮引起火災；民眾也指證起火之前，見到3個小孩子放鞭炮，員警立即調閱監視器，果然是3名小屁孩所為。

調查顯示，3名小孩中1人就讀國中，另2人就讀國小，3人到案發地放俗稱「水鴛鴦」的鞭炮，引燃大貨車之後，嚇得拔腿逃跑，把腳踏車與書包棄置現場，警方昨天深夜11時許找到驚魂未定的3人，他們坦承貪玩而惹禍，把「水鴛鴦」丟擲到大貨車後方，不慎引燃大貨車車斗的棧板，導致大貨車起火並波及其他汽機車，警方依刑法第176條準放火罪函送少年法庭。