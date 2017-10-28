別傻傻分不清！ 新興毒品梅錠超像「梅仔餅」

基隆市警三分局長蕭惠珠呼籲，「梅錠」外觀與止渴聖品「梅仔餅」長得很像。（記者林嘉東翻攝）

2017-10-28 12:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕郭姓藥頭與邱男在基隆市區交易新興毒品「梅錠」，雙雙被警方活逮。基隆市警三分局長蕭惠珠呼籲，「梅錠」外觀與止渴聖品「梅仔餅」長得很像，呼籲民眾不要食用來路不明的餅乾、飲料，以免誤食染上毒癮。

基隆市警三局偵查隊員掌握有人在基隆市信義區一家超商前交易，派員緊盯，果然見一輛白色車輛駛來，接走先到場的男子，不久便將該男子載回超商。

偵查隊員趕緊上前攔下徒步的21歲邱姓男子，在他身上發現「5顆粉紅色的梅仔餅」。隊員詢問邱男「這是什麼？」邱男稱「就是梅仔餅呀！」還稱「你們若不信，我吃給你們看！」

隊員隨即以「毒品快篩初步檢驗試劑測試」出含有MDMA毒品反應，確定為新興毒品「梅錠」。這時邱男臉色慘白坦承，花了2500元台幣，向剛剛載他下車的郭男購得5顆。

另組幹探在確定邱身上查獲毒品後，攔下等紅燈的31歲郭姓男子的車，隨後在車內中央扶手暗格內，再查獲大麻毒品2小包（重16.1公克）、42顆「梅錠」、K他命毒品1小包（重9.4公克）、呈二三級毒品反應不明粉末3小包（重31.4公克）及販毒連絡用手機3支等贓證物。

警訊後，分別將郭、邱2人分別依販賣及持有二級毒品罪嫌，移送基隆地檢署偵辦並擴大追查。

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