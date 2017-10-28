重機對撞汽車近全毀 騎士疑酒駕喪命

重機車禍後嚴重毀損，袁姓騎士送醫不治。（記者黃建華翻攝）

2017-10-28 12:06

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市今天凌晨2點20分發生一起重大交通事故，一名黃姓女子駕駛白色自小客車行經五福、中華路口左轉時，與對向袁姓男子騎乘、同樣行駛於五福路的紅牌重機對撞，袁男送醫傷重不治。警方說，黃女酒測沒有酒精反應，袁男由醫院抽血檢驗，換算呼氣酒測值0.58毫克，涉嫌酒駕，確切肇事原因正由警方調查中。

警方表示，汽車駕駛黃姓女子（21歲）沿五福三路欲左轉中華三路，與對向直行在五福三路的紅牌重機車在路口中央發生車禍，造成黃女汽車的右前車門嚴重凹陷變形，重機車幾乎全毀，連儀表板也噴飛進汽車的右前座踏板上，現場一片狼藉，機車騎士袁姓男子（30歲）倒地不起，救護人員趕抵將他送往大同醫院急救，但仍未能搶回一命。

警方初步調查，黃姓女駕駛酒測值為0，袁男經醫院抽血檢測後，酒測值換算為0.58毫克，因全身多處骨折及顱內出血不治。

黃姓女駕駛是一名大學生，她驚魂未定向警方說，當時她行經路口準備左轉時，重機以非常快的速度直接撞上她的車門。

警方表示，確切車禍事故發生原因與責任歸屬，還有待警方進一步調查釐清。