找女友代傳一句「我愛你」 詐得男網友1萬5

2017-10-28 11:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高市刑大今宣布偵破以吳姓男子為首，專門在臉書刊登販賣木頭、玉石的詐騙集團，顏姓、于姓等同夥先落網後，吳男另起爐灶以交友軟體詐騙，佯裝女性釣凱子，編造各種理由向男網友騙錢，其中，有男網友要求以語音傳一句「我愛你」，吳嫌找來女友唱雙簧代傳語音，成功騙得1萬5千元，全案警方依詐欺罪嫌擴大偵辦中。

高雄市刑大偵二隊分隊長朱家瑩指出，警方數月前接獲民眾報案，得知有詐騙集團在臉書拍賣社團「木頭、玉石，珠寶世界」以假帳號名稱「金絲曼」刊登欲販售黃檜聚寶盆、古董收銀機、留聲機等商品，等被害人上鉤後，再使用網路通訊軟體「Messenger」進行聯繫，要求買家匯款到指定帳戶後就派車手將錢領走，並消失不回應。

經高市刑大偵二隊與桃園市警龜山分局偵查隊共同成立專案小組追查，根據詐騙集團所提供之「人頭」電話及匯款帳戶進行分析，先逮捕顏女（29歲）、于男（24歲）2嫌到案，再於10月25日逮捕主嫌吳男（24歲）到案，並查扣供詐欺使用之手機、金融卡等犯罪工具。

警方調查，吳嫌等3名犯嫌為好友，平時以打零工維生，自106年3月起因貪念竟共組詐騙集團，專門利用Facebook網站、旋轉拍賣等購物平台，刊登木頭、復古風家具文物等商品，詐騙不特定被害人等10多人。

吳嫌在2名共犯遭逮後，另起爐灶改以網路交友軟體，編造各種理由詐騙網友錢財。

有一名男網友誤以為吳男是女性，在吳男編造急需用錢時，被害男網友信口表示，只要用語音傳送「我愛你」立刻匯錢，吳嫌於是找來林姓女友（另案被逮）唱雙簧，代為傳一句「我愛你」，對方竟真的匯款1萬5千元給吳嫌。

警方說，吳嫌等人除了在遊戲聊天室收購銀行帳戶外，竟連自己的表姊銀行帳戶都騙來當犯案的人頭帳戶，致使表姊亦淪為詐騙共犯，手段相當惡劣。警方粗估吳嫌等人詐騙所得至少數十萬元，全案正由警方擴大清查中。

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