三角戀？悍女率眾闖校園 扯女學生頭髮噴黏膠

5名男女昨夜闖入台中科技大學，找疑似三角戀的當事人張姓女學生談判。（記者張瑞楨攝）

2017-10-28 11:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中科技大學昨天（27日）晚間發生疑似三角戀導致的校園暴力事件，江姓女子懷疑就讀該校進修部的張姓女學生搶她的男朋友，向莊姓女子訴苦，莊女替朋友出氣，率領2男2女共4人闖入校內，就在教室外面，拉扯剛下課的張女頭髮，並對張女頭部噴灑黏膠（黏著劑）後逃逸，造成張女頭部與頸部灼熱紅腫，頭髮沾黏，警方將動手的莊女與鄧女依傷害罪函送法辦。

台中科大的主任秘書鄭瑞昌強調，案發第一時間報警並通知救護車，張女傷勢無大礙，但受到驚嚇，將給予輔導，並加強校園安全維護。

台中市警局二分局育才派出所調查，22歲的江姓女子懷疑張姓女學生（19歲）搶她的男朋友，向22歲的好朋友莊女訴苦，莊女替朋友出氣，昨天晚間7時許帶著鄧姓少女、1名女性友人與2名男性友人，2男3女共5個人闖入台中科技大學內，在教室外「堵人」等候張女下課，下課鐘聲響起，張女走出教室，莊女與鄧女立即動手拉扯張女頭髮，2名男性朋友雖勸阻，但這2名強悍的女人，對張女頭髮噴灑黏著劑後，5人迅速逃離。

學校先將張女送到校內的健康中心，再通報消防局派遣救護車將張女送醫，救護車則通報警方，張女頭部紅腫，頭髮與頸部沾了黏著劑，晚間由教官與家長陪同到育才所報案，警方立即傳喚闖入校內的5人，其中，莊女與鄧女都坦承「氣不過」而動手教訓張女，另3人圍觀時曾勸阻不要施暴，因此，警方僅將動手的莊女與鄧女依傷害罪函送法辦。

警方也傳喚疑似三角戀的當事人江姓女子，釐清是否有教唆傷害，她承認確實向莊女訴苦，也知道莊女要帶人去找張女談判，但她曾勸阻，沒有教唆傷害，更不知道莊女等2人動手施暴。

台中科大主任秘書鄭瑞昌說，昨天晚間7時45分接獲學生轉報，有校外人士進入校園內拉扯女學生後逃逸，學校立即通報警方，並請消防局派遣救護車，2個小時之後，由教官陪同家長、張女到育才所報案，並提供監視器錄影畫面給警方偵辦，張女傷勢無大礙，但受到驚嚇，校方持續關心學生之外，爾後並加強校園安全。

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