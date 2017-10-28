消防員因公殉職 新竹縣長一早弔唁

2017-10-28 09:40

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣長邱鏡淳今天早上前往湖口長生天生命紀念園區，悼唁昨天下午不幸因公殉職的消防隊員林永軒。

縣長邱鏡淳抵達時面色凝重的說，整個事發過程，以及後續家屬需要哪些協助等，他都還待了解和關心。

他表示，剛才已跟林永軒的爸媽見面，也向家屬表達深切的遺憾，但因還須靜待司法調查釐清事發原因，所以他在不清楚的狀況下，暫時不便表示什麼，但是縣府會全力協助家屬。

至於今天何時將進行相驗和安排後續必要的解剖，縣府消防局表示，靜待新竹地檢署指示。

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