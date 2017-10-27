涉掐死幼子無罪 男應訊：我是一位英勇的父親

2017-10-27 23:54

〔記者王捷／台南報導〕兩年前，台南傳出一件驚悚人倫悲劇。52歲卓姓男子罹患多年精神疾病，涉掐死2歲幼子後，抱著死屍、全身赤裸坐在住家樓下，但案發當天，同房蔡姓妻子服藥昏睡，無法交代丈夫犯案過程。一審判處卓男無罪、並到療養院監護一年。但判決書提到，卓男自稱他是一位英勇的父親，做過的事就會承認，也很想知道孩子怎麼死的。

判決書指出，卓男與前妻育有一子，又與跟蔡女另組家庭，生下小兒子，卓家是低收入戶，家庭開銷全由卓男獨扛，長期處於生活與經濟壓力下，導致卓男有服用鎮定劑習慣。

兩年前7月間的一天早上，受傷無法工作的卓男在家休息，夫妻倆餵2歲的兒子吃早餐，但兒子大便需換尿布，蔡女要卓男幫忙，卓男不滿地用力擦孩子屁股，兒子疼得大哭，豈料，這一哭卻換來殺機。

蔡女無法安撫兒子，卓男也不願意照顧，夫妻倆在兒子的哭聲下起了口角，蔡女氣不過，抓了一把卓男平時服用的鎮定劑，故意問「這樣會不會死？」接著就吞藥昏睡。

檢方調查，當日上午11點左右，卓男床上以雙手掐住兒子，直到兒子腦部缺氧窒息，當場死亡，這時他才驚覺鑄下大錯，抱著兒子坐在家門口。路人發現趕緊報警逮人，檢方依殺人罪嫌起訴。

卓男應訊時堅決否認犯行，他說：「我是一位英勇的父親，案發當時我是在救兒子、老婆。我承認我是一個精神病患，但不是罪犯，我沒有做的事情，我決不承認，我也很想知道小朋友是怎麼死的。」

辯護人也稱，沒有直接證據指向卓男殺害孩子。但法官認為，當時唯一有活動能力的只有卓男一人，法醫驗屍也發現將幼兒勒死的物品，是「質地軟、面積大」的物品，唯一符合的就是卓男的雙手。

但經過醫學鑑定，卓男罹患「躁鬱症」及「情感性思覺失調症」已超過10年，因此判決無罪，療養院建議半年的監護處分，地院認為期間過短，諭知1年監護處分，期待卓男精神病症能獲得有效控制，減輕再犯危險性，早日回歸正常生活。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980