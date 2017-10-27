黑心油廠商減判 雞排店老闆娘爆氣：怎麼不判重一點！

2017-10-27 23:13

〔記者王捷／台南報導〕雲林一間黑心油相關廠商原本一審判10年多，今天二審竟減判8個月，連鎖雞排店老闆娘陳苡蓉聽到消息憤慨地說，黑心油延燒時生意受到很大影響，連看到與黑心油同品牌的牛奶都絕的厭惡，怎麼不判重一點！

雲林「晉鴻商行」低價從越南進口不明油品，販售給其他黑心油廠商作為食用油，雲林地院重判負責人郭定10年2月徒刑，併科罰金900萬元，但家屬認為一審判太重，認為是郭定是販售飼料油，被他人用來當食用油，二審果然減判8月。地院指出，這是因為郭定是屬於「幫助犯」，依據從屬原則才會減刑，改判9年6月。

父親罹患腸癌的瑞兒（化名）得知這個消息，雖然至今仍無法證明吃這些油是否會間接導致癌症，但賣黑心油是不對的事，他不知道9年、10年是判輕還是判重，但是一句道歉都沒有，親友一審時說判得太重，實在很過分！

雞排店老闆娘則說，黑心油廠商為了賺錢，犧牲民眾的健康，無期徒刑、罰再多錢都換不回來，她現在看到有人拿著XX營牛奶都覺得厭惡，雞排店在黑心油風波發生後生意慘澹，消費者對店家信心也下降，判9年太輕了。

五星飯店主廚說，其實不管判幾年，除非刑責能讓業者三代都翻不了身，否則業者關出來還是有大把黑心錢能花。值得思考的是食用原物料，在販售以前是否有經過很嚴格的檢驗，像他這樣從學徒出身的廚師，老師傅不可能教你油有什麼成分，甚至五星飯店也是相信政府的把關，如果沒有嚴格把關，等到風波過了以後，民眾還是繼續使用有問題的油。