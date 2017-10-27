台南水桶彎路段車禍頻傳 警將封鎖攔檢

2017-10-27 22:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕182線台南龍崎與高雄內門交界附近的「水桶彎」段，近來再傳汽、機車飆速，連續3天都有事故，當地民眾膽戰心驚；由於意外發生在晚上居多，警方將結合監理、環保等單位，加強夜間的封鎖性攔查作為，希望透過「行政干預」的策略，讓駕駛難以一路猛催油門，比較安全。

水桶彎因道路接近180度的轉折，故名，尤其高速行駛時，更是刺激，考驗技術與膽量，吸引汽、機車前往嘗試，也因此意外頻傳。

其實182線從台南東區延伸而來，進入龍崎的外環道之後，直至高雄內門交界，全長約10公里，沿途轉彎處與上下坡的路段多，又沒有紅綠燈，因不需停等，汽、機車時常出現競速的情況；轄管的歸仁警分局今年4月開始執行防制危駕專案，遏止飆風。

歸仁警分局交通組長張世儒表示，根據統計，實施這半年來，雖仍發生4起車禍，但無人死亡，且相較於去年同期，事故減少了8件之多，顯見專案有嚇阻作用。

不過，本月24日起，連續3天都有汽、機車的意外，其中2件在高雄內門轄區的水桶彎，且警方發現，近來疑似飆風再起，且時間點多是入夜後，利用防制危駕專案的空窗期。

為此，歸仁警方已規劃新的夜間攔查勤務，將與監理站、環保局等合作，在182線進行封鎖性的路檢，不定時實施，除了超速舉發之外，還有改裝、噪音等取締，確保民眾的行車安全。