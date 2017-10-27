「無因果關係」 輪椅老婦人行道摔傷提國賠遭拒

2017-10-27 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名高齡88歲的周姓婦女，日前坐輪椅行經永吉路周圍人行道，因舖面不平導致摔傷，事後提出國賠遭拒。台北市新工處今（27）日表示，國賠會認為路面不平和民眾受傷無因果關係，無須賠償。

綜合媒體報導，因行動不便需乘坐輪椅的周姓婦女，今年三月由外籍看護推行輪椅行經永吉路時，因人行道嚴重凹陷卡住輪椅，導致周姓婦女摔倒在地，不僅造成臉部大面積瘀青以及左眼黃斑部出血，更有腦震盪的狀況，也造成身體鼻樑骨折及多處嚴重挫傷，周姓婦女事後向台北市政府請求國賠871萬餘元。據《東森新聞雲》報導，市府經調查後雖坦承路面高低差共達2.5公分，落差過大，但卻反控周姓婦女乘坐輪椅沒有繫緊安全帶，以所受損害與人行道凹陷無相當因果關係，拒絕賠償。

據中央社報導，新工處副總工程司吳再欽表示，經國賠會審議後認為，當事人的受傷與人行道凹陷不平沒有因果關係。此案於9月決議，台北市政府無須負擔賠償責任，但市府因基於人道，向周姓婦女提出近4萬6000元的補償金賠償條件，但遭回絕。據《中時電子報》報導，稱家屬嚥不下這口氣，將尋求法律途徑，替周姓婦女討回公道。

據《東森新聞雲》報導，台北市議員王鴻薇今日陪同周姓婦女與其女兒以及前中視美女主播裔式敏，至事發現場召開記者會。王鴻薇於會中出示北市府回函，痛批市府明知道該地高低落差嚴重，卻反過來指責周姓婦女搭乘輪椅時未繫安全帶。王鴻薇痛斥，若將路面凹凸不平與民眾摔倒無因果關係的道理，套用在台北市所有人行道，那人行道都不用更新了。王鴻薇並調侃道「反正是民眾要自己長眼！」。

台北市政府則於此事爆發後，派員至現場進行修繕及補救措施並不定時巡查。