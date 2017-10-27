10/27 今彩539頭獎開出1注！大樂透頭獎連12摃

2017-10-27 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月27日）開獎的第106000090期大樂透，頭獎摃龜；第106000257期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由台北市萬華區武昌街二段1號的「展成投注站」開出。

第106000090期大樂透中獎號碼為：「02、11、17、22、38、40，特別號：41。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共36注獲得，每注可得6萬3872元；肆獎共92注獲得，每注可得1萬6067元；伍獎共2296注獲得，每注可得2000元；陸獎共2717注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬6961注獲得，每注可得400元；普獎共4萬1894注獲得，每注可得400元。

第106000090期49樂合彩中獎號碼為「02、11、17、22、38、40」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共176注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3665注中獎，每注可得1250元。

第106000257期今彩539中獎號碼為「02、03、07、19、22」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共188注獲得，每注可得2萬元；參獎共6310注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8855注獲得，每注可獲得50元。

第106000257期39樂合彩中獎號碼為「02、03、07、19、22」，四合摃龜；三合共121注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5001注中獎，每注可得1125元。

第106000257期3星彩中獎號碼為「366」，正彩共30注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000257期4星彩中獎號碼為「1122」，正彩共66注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」