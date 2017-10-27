21歲殉職消防員林永軒 和女友感情甜密論及婚嫁

2017-10-27 21:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣消防隊員、年僅21歲的林永軒，今天在昇陽光電工廠火警搶救過程，被同事發現不明原因倒地救出，送往湖口仁慈醫院時，他正好在該院擔任護理師、已論及婚嫁的呂姓女友，被急叩到急診室，得知噩耗當場淚崩，悲傷情景令人鼻酸。

縣府消防局表示，林永軒是台南人，警專33期，十分認真優秀，擁有中級救護技術員、火場搶救、急流救生、救生員、大貨車等證照，也是山難搜救隊及化災處理隊成員，更是該局常訓術科第一名；殉職噩耗傳出，同仁傷心難過，他也是新竹縣第一位不幸殉職的消防隊員。

家屬從台南獲報北上，今晚在呂姓女友陪同下，趕到湖口鄉長生天殯儀館，難過得不斷哀號哭泣，不發一語。

而令人鼻酸的是，林永軒被送被湖口仁慈醫院急診室時，在該院護理之家當護理師的呂姓女友，被消防隊員急叩到急診室，在急救室外聽隊員說明救火情景，當場淚崩；院方說，呂女和男友感情甜密，甚至已論及婚嫁。

林永軒的同事說，永軒為人親切有禮貌，平時喜歡健身打籃球。他和呂姓女友是在念警專時就認識；本身是新竹縣人的呂女，先前在馬偕醫院服務，但個性偏好照顧長輩，加上男友去年10月分發到新竹縣政府消防局新工消防分隊，且離家近，改到仁慈醫院服務。

同事還說，呂女常到新工消防分隊探班，個性活潑開朗，兩人感情很好；呂女的媽媽也很喜歡永軒，曾多次送便當、飲料等到分隊，彷彿已把他當作女婿了。沒想到出勤發生憾事，讓大家一時之間無法接受。