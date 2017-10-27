「如需要事後丸快點吃」 醫生性騷擾女同事挨罰6萬

2017-10-27 20:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓醫生遭醫療團隊周姓女同事指控，傳送「我需要妳想抱妳…燈關黑就不怕偷拍」、「我不知道有沒有失控，如需要事後丸快點吃」等性暗示訊息給她，還對她又摸又摳，醫院認定「性騷擾行為不成立」，周女向新北市政府性騷擾防治委員會申訴，新北市府認定陳男所為違反性騷擾防治法，裁罰6萬元，陳男不服提訴願遭駁回，向法院提行政訴訟，新北地院認為裁罰並無不當，判決駁回，仍可上訴。

周女控訴，前年2月10日至12日，她與陳男一起到中國出差，期間陳男傳送「我需要妳想抱妳為何要放過這機會，要在305還是306，燈關黑就不怕偷拍，妳就回個數字或把訊息刪了」，還邀她去看浪花，搭電梯或聚會時，故意走在她後面又摸又摳。返台後，又傳送「我不知道我有沒有失控，聽妳一提我有點怕到，如需要事後丸要快點吃，我去上海藥局買藥了快找我拿兩顆」電子郵件給她。

周女向醫院申訴，同年2月底就離職，醫院調查認定性騷擾不成立，她改向新北市政府性騷擾防治委員會申訴，去年10月，新北市府認定陳男違反性騷擾防治法，裁罰6萬元，陳男不服提訴願遭駁回，向法院提行政訴訟。

陳男提出兩點質疑，一是此案發生在中國，台灣沒有管轄權；二是認為新北市政府性騷擾防治委員會組成的調查小組，3位委員都是女性，違反男女平等原則。他還另指赴中國參訪是私人行程，非公務行程，他有意轉往中國發展，周女答應陪同前往，還要求他支付旅費，心態可議。陳男認為，因參訪無法達成周女到中國工作的計畫，她才會提出刑事告訴、行政訴訟，傳送訊息、郵件都是「玩笑話」。

法官勘驗兩人的LINE對話訊息，發現陳男在去中國前，就曾傳送「夢妳愛愛」、「好想抱抱妳給妳一些溫暖」訊息給周女，顯見陳男對周女有曖昧情愫，談及中國住宿安排時，也暗示兩人有同宿一房可能性。

加上在醫院性評委員會訪談中，陳男也坦承「在中國吃完飯後有喝酒，走路可能不小心碰到，她說不要，我們就分開休息了。」而周女收到訊息後，回覆「不要對我色情妄想」等語，足證已向陳男表達不舒服感受，認為新北市府依違反性騷擾防治法事件裁罰陳男6萬元，並無違誤。