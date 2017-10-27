逃逸移工遭雇主爆打 哭喊「老闆對不起」

2017-10-27 18:14

〔記者陳薏云／新北報導〕日前網路上有一段疑似印尼移工遭54歲陳姓雇主及蔡姓仲介控制行動後持鐵棍木棒等毆打之影片，影片中除可聽見陳男發怒罵「跪下」，其中更有印尼籍女性被害人以大量生澀國語哭喊著「老闆對不起」及「老闆不要打」等語，警方陸續接獲逃逸移工報案稱「我逃逸要自首，我老闆一直打我」，新北市專勤隊會同南投縣警方於26日清晨前往逮捕陳男以及蔡男，訊後依違反人口販運防治法及就業服務法送辦，陳男10萬元交保，蔡男則2萬元交保。

移民署新北市專勤隊調查發現，陳男為南投縣埔里鎮某檳榔葉種植業者，因檳榔採集、荖葉屬於勞力密集工作，陳男在山區工作地僱有大批印尼籍失聯移工及逾期外僑並以密碼鎖限制移工外出，人數多時更可達3、40人，不只如此，陳男更有苛扣薪資的情形，其中3名印尼籍被害人在該處工作超過20天，卻無故遭陳男辭退，向雇主索取薪資時遭雇主夥同仲介等人以鐵棍木棒等毆打成傷，致3名被害人負傷逃離該處，並前往派出所自首報案。

經在現場其他移工側錄後流傳於印尼移工網路社群，並由移民署新北市專勤隊循線追查後始發現上情，而查緝現場可見外勞住居於工作農地旁狹窄貨櫃屋內，生活環境髒亂不佳，專勤隊會同南投刑大等人於10月26日凌晨5時拂曉出擊，一舉查獲22名逾期印尼國人，清查包括13名失聯移工及9名逾期外僑，現場查扣毆打移工的鐵木棍棒、監視器主機及現金新台幣57萬2000元等證物。

許多移工看到警察到場，皆感動逃離，並向警方表示「謝謝你們」，新北市專勤隊後續將持續過濾該批22名逾期印尼國人是否有人口販運勞力剝削等狀況。

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