RCA案》義務律師林永頌：大企業拿出良心、面對勞工！

國史上最大工殤事件RCA（美國無線電公司）案，高院今天判RCA等4家公司須連帶賠償486人、共7億1840萬元，法扶義務律師團召集人林永頌發表感言，呼籲奇異這些大公司要「拿出良心、面對勞工！」 （記者簡榮豐攝）

2017-10-27 18:23

〔記者項程鎮／台北報導〕RCA義務律師林永頌今天下午在高院民庭外表示，RCA這些大企業不是不知道工廠造成污染，其實污染程度已超過政府規定的百倍、千倍以上，當時RCA在營運很好的時候，突然關廠，可能就是發現污染，卻不願告訴員工，他痛批奇異等公司寧可花錢請律師，也不願賠償受害員工，他呼籲奇異這些大公司要「拿出良心、面對勞工！」

林永頌認為，相對於美國，RCA公司對於在台灣造成的污染和員工傷亡，顯得漠不關心，還找很多學者和法律專家替他們說話，幸好還是有很多有良心的學者願意替RCA員工作作證和幫忙，法院也不採信RCA的說詞，這是法院的進步。

林永頌說，本案一審未判奇異公司賠償，二審改判賠，這也是一大進步。奇異等公司指RCA員工太晚提告，超過時效，無權再告，還好法院認為對方對於時效抗辯的主張是「權力的濫用」、予以駁回。

林永頌回顧本案19年來，一路走來很辛苦，法院要求RCA員工自行蒐集資料，RCA不願配合提供資料，幸好一、二審都判員工勝訴。

RCA受害員工律師團也發表聲明，本案一、二審都判RCA等公司敗訴，呼籲RCA等公司應負起責任、勿濫行上訴，至於本案受害員工是否會上訴，將再與員工討論。

律師團指出，本案法院審理期間超過10年，已有78位勞工過世，罹患癌症等重大傷病員工有237人，受害員工不能再等。