毅嘉科技爆內線交易 檢調16路搜索約談董座

2017-10-27 17:49

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署接獲檢舉，指蘋果Macbook軟板供應商、上市公司毅嘉科技公司（2402）爆發內線交易案，今指揮調查局台北市調查處，搜索位於桃園龜山的毅嘉公司及相關人住所，另以犯罪嫌移人身分，約談董事長黃秋永及公司董監事、經理人等高層共13人，另傳喚4名證人；全案朝違反證券交易法方向偵辦。

毅嘉稍早也發布重大訊息，指本日檢調單位派員至本公司調查，公司已配合提供相關資料，並協助檢調釐清案情；該調查對本公司財務業務無重大影響。