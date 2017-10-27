日前工程品質惹議 林邊大橋「攔下」被警緊追通緝犯

2017-10-27 17:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近來紛紛擾擾的林邊大橋今天又因通緝犯撞上橋邊護欄鬧得沸沸揚揚，東港林姓男子畏罪未到案被通緝，今天下午開車出門卻遇警方攔檢，隨後發生警匪追逐戰，林男跨鄉鎮開了10餘公里，開上林邊大橋時疑因毒駕突發奇想要迴轉卻自撞橋邊護欄，當場被警方持槍破窗逮捕，場面震憾。

東港分局東港派出所巡佐王天佑、警員胡俊國2員，今天下午巡邏至東港鎮大鵬路段時，眼尖認出1輛自小客車的車牌與車身不符，原欲攔查，但該駕駛拒絕攔查還加速倒車逃逸，員警鳴笛尾隨追緝。

眼見警方追上，但該駕駛不僅未放慢速度，還不斷加速想甩脫警車，員警一路尾隨，從東港鎮船頭里經下廍里、大潭里，沿路甚至逆向行車，警方鍥而不捨追至林邊鄉崎峰村、水利村，該駕駛卻沿著林邊堤防不斷加速，亡命行徑囂張。

不過林邊大橋成「天險」，該駕駛原要轉往林邊大橋南下車道，卻疑似受吸毒影響突然間又迴轉往北，卻一頭撞上北上車道旁的大橋護欄，駕駛當場被震暈眩，警方見機上前圍捕，除用警棍破窗，更持槍要求該駕駛下車，場面魄力萬鈞，駕駛見狀只好乖乖束手就擒。

警方調查，駕駛為40歲的林姓男子，設籍東港，身負毒品、竊盜及詐欺等前科，本月19日才遭屏東地檢署以毒品罪嫌通緝，所以見警盤查就想逃，警方果然也在該車起出有初檢呈1級毒品海洛因反應的注射過針筒1支。

林嫌坦承，今天早上11時許確實有施用毒品，尿液初篩也呈1級毒品海洛因及2級毒品安非他命陽性反應，全案依違反毒品防制條例及公共危險案移送偵辦。

林邊大橋日前才因工程不確實，在落成約1年後就要重新整修，引發地方批評，不過工程初期，地方也曾經要求要加強護欄強度，沒想到今年護欄竟成功攔截逃逸的通緝犯，令警方始料未及。

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