傳持槍搶百萬又涉毒品糾紛 男遭幫派尋仇打破頭

2017-10-27 17:17

〔記者王宣晴／新北報導〕桃園一名34歲的曹姓男子，日前帶著妻子住進新北市三重的旅社，但數名仇家卻找上門來，31歲的詹男及另名男子將曹男從房內拖到樓梯間，將曹男打得頭破血流，警方獲報趕抵逮捕詹男，並協助曹男送醫。警方調查後發現，曹男3天前被指控持搶行搶138萬，又疑與桃園幫派有毒品糾紛才遭尋仇，警方訊後依強盜、殺人未遂等罪嫌將詹男送辦，並緝捕其他同夥。

警方調查，曹男日前與桃園地區的幫派，因毒品交易價格談不攏發生糾紛，本月20日又遭控持槍闖進詹男位於桃園的住處，搶走與毒品交易有關的138萬現金，詹男擔心遭警方調查，當下不願報案，23日聽說曹男帶著妻子入住新北市三重成功路的旅社，帶著2名同夥助陣，到場時意外發現桃園地區的幫派份子，也帶著各路人馬圍堵曹男。

詹男向警方供稱，當時他將2名同夥留在1樓，隨後與5名不知名的男子上樓，一見到曹男便與另名男子將他拖出房間，帶到樓梯間痛毆，要將曹男帶走時遇到警方趕抵，其他各路人馬皆迅速逃逸，警方在現場發現手指虎及藍波刀，而曹男則血流滿面，頭部有遭手指虎毆傷的痕跡，送醫縫合後暫無生命危險。

警方表示，調閱監視器後鎖定2名嫌犯，其中1名嫌犯搶走曹男房內側背包，曹男及妻子供稱裏頭有14萬現金，而遭逮的詹男否認以手指虎及藍波刀傷人，並聲稱凶器是曹男所有，警方訊後依強盜、殺人未遂罪嫌將詹男送辦，並持續緝捕另外兩名兇嫌。

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