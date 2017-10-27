收賄30萬放水違建 新北議員廖正良貪污罪起訴

2017-10-27 17:03

〔記者黃捷／台北報導〕國民黨籍新北市議員廖正良，2015年間涉嫌收賄賂，「放水」汐止區一棟數百坪大的違建物，僅管民眾多次檢舉，卻因廖正良在議會組別專責監督工務局，拆除大隊遲遲不敢動工。士林地檢署認定廖正良收受廖姓業者30萬賄賂，今依貪污罪將他起訴。

起訴指出，該違建物為廠辦合一的大型鐵皮屋，主要當作回收廢鐵倉庫，由於規模達數百坪，附近民眾認為太過誇張，頻頻檢舉，拆除大隊勘查後也列為優先拆除對象。 廖姓業者2015年3月透過張姓合作包商，首次找廖正良服務處幫忙，服務處遂以書面註名「新北市議員廖正良敬託」，並附上違建物照片，傳真給拆除大隊，拆除大隊因而不敢動工。

由於民眾仍持續檢舉，拆除大隊同年10月間再次到場貼上通知拆除通知，廖姓業者再次委託張姓包商，在強拆日前5天到廖正良服務處拜託，廖正良並比出「3」的手勢，暗示代價為30萬元。

廖正良之後親自打電話、傳簡訊給拆除大隊副隊長關心，拆除日當天，拆除大隊果然沒有現身，廖姓業者認為廖正良確實有幫到忙，因此到廖正良服務處對面的郵局，提領30萬元現金後，將錢直接送交服務處。

廉政署接獲檢舉展開調查，與士檢去年9月發動搜索，分別依貪污等罪諭令廖正良30萬元交保，廖姓業者及張姓白手套各10萬元交保，全案今偵結，起訴廖正良及張姓白手套，廖姓業者則處分緩起訴。