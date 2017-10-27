四海幫青壯會藏身統促黨 胡作非為被警清剿

2017-10-27 16:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊執行黑幫分子潛藏在特定政治團體的「除暴專案」，破獲四海幫青壯會成員彭馬潤智、宋憲庠等人，利用加入中華統一促進黨李靖黨部的機會，恣意遂行暴力恐嚇，並成立車手詐騙團，警方將彭馬潤智等嫌移送法辦。

北市刑大偵一隊針對綽號「馬哥」彭馬潤智、宋憲庠為首的四海幫青壯會展開調查，發現該集團長期活絡於新北市三峽、板橋一帶，不法行徑涵蓋暴力討債、販毒及詐欺等，惡性重大。

專案人員查證綽號「馬哥」彭馬潤智、宋憲庠兩人，屬四海幫青壯會成員，並於搜索時發現，兩人皮夾內均有統促黨李靖黨部主委名片，顯然與統促黨之間關係緊密。

警方調查，彭馬、宋兩人所組黑幫，除吸收王、尤、林、周、鄭等嫌為主要幹部外，常教唆從事暴力討債、販毒，並以「假冒檢警、猜猜我是誰、網購拍賣詐財」手法組成詐欺集團犯案，將不法所得讓主要幹部成員分紅抽成，作為豢養、吸收幫眾金援，藉此壯大幫派聲勢。

警方情蒐期間，發現彭馬潤智、宋憲庠平日以協調、整合債務名義，誘使需錢孔急、思慮不周之被害人找上門，並掌握多名被害人遭渠等設局押人、囚禁、恐嚇、毆打、強制簽立本票、讓渡書及違背當事人意願過戶汽車動產之不法行為。

其中，某被害人遭嫌犯等人佯稱可高價典當所持有的祖母綠寶石，以代為清償其債主欠款，如有剩餘款可供其作為他用等語，使該被害人信以為真，交付所持有之祖母綠寶石任憑處置，惟事後該黑幫分子僅交付典當價金1/4款項，成員見對方膽怯，另強制被害人簽立本票，並強取其手上戒指充作酬謝，巧取豪奪。

此外，嫌犯等人從報章雜誌知悉警方查緝詐欺犯罪，常鎖定犯嫌衣著、交通工具等特徵抓人，因而教導旗下幫眾充當車手取款時，需易容喬裝且不自駕具有車牌車輛，改以U-BIKE自行車為渠等犯案交通工具，以躲避警方以車追人。

詢據彭馬潤智與一干共犯，矢口否認暴力討債、販毒、詐欺等犯行，均辯稱被害人自願同行、自願交付；扣案瓦斯槍1把係把玩之用；扣案毒品係自行施用；扣案被害人身分證、借據、和解書、本票及支票等證物，係經營公司需用等語。

然警方已長期跟監，依蒐證資料顯示，渠等犯嫌所言研判係卸責之詞。全案將以組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毒品、詐欺等罪嫌，移送台北地檢署。

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