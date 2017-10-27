QQ特級冬粉標示不實 業者還儲存逾期食品

2017-10-27 16:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生局今天公佈在本月24、25日配合檢警稽查烏日區大廟口食品公司，查獲「QQ特級冬粉」產品日期標示不實，有2百多公斤，另查到藥膳包、關麵麵等16項逾期2年到數日的食品近百公斤，儲存逾期品，分別依食安法將開罰4萬到4百萬及6萬到2億元，其中逾期食品，檢方要進一步釐清是否販賣到市面。

衛生局指出，大廟口食品公司向上游廠商進貨散裝冬粉，分裝成完整包裝的「廟口QQ特級冬粉」販賣，卻以分裝日期做為製造日期，在倉庫查獲該批成品原廠製造日為2017年7月3日，保存年限3年，卻在包裝上打印有效日期2020年9月18日，涉及標示不實。

衛生局指散裝食品不用標示製造或保存日期，但完整包裝必須標示，而該批成品回推製造日應為2017年9月18日，但業者最近一次購入散裝冬粉進貨日為2017年7月10日，確實標示不實，業者坦承作業疏失。

業者這批進貨散裝米粉60箱共619.2公斤，已分裝21箱，賣出64.12公斤，衛生局在現場封存成品436包共152.6公斤，並令業者主動通知下游違規標示產品下架、退回，由於該批冬粉未逾期，回收後經改正仍可重新販賣。

衛生也在廠區「分裝區」及「冷凍庫」發現16項逾期食品，含關廟麵、喜之郎牛軋糖、十全大補包、杜仲藥膳排骨、四神排骨雞湯等，共95.58公斤，其中燒酒雞藥膳包甚至逾期2年，業者聲稱是廠商退貨要丟棄而尚未處理，為避免再流入市面販售，衛生局已當場封存，並由檢方追查偵辦，如果涉販賣，處7年以下有期徒刑，併科8千萬元以下罰金。