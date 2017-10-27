RCA案》有人流產有人罹癌 她做足9年卻在28歲那年停經...

RCA污染求償案今宣判，律師團、RCA自救會成員稍早集結高院大樓門。（簡榮豐攝）

2017-10-27 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕我國史上最大工殤RCA案二審今宣判，RCA等4家公司需連帶賠486人，金額增加至7億1840萬元。受害女工楊春英曾經表示，她當年帶領的品管組共有8名成員，除2人失聯外，剩下6人中有4人罹癌，1人罹患免疫失調的重症，她自己當時曾流產3次，就連好不容易生下來的兒子隔天也難逃夭折的厄運。

楊春英表示，上述6位仍保持聯繫的女同事中，已有1名因肺癌過世，另有3人分別罹患子宮頸癌、乳癌及鼻咽癌，此外還有1人身患免疫失調重症。楊春英回憶道「當時只要有人懷孕就一定會流產」，自己也曾3度流產，好不容易生下來的兒子隔天也告夭折，最後成功生下1子雖出世就黃疸，但經多年醫治其健康狀況終於好轉。

RCA是我第1份工作，也是最後1份工作

在RCA廠負責焊錫的方姓女工說，工作環境非常惡劣，長期勞動的結果就是她時常昏眩、偏頭痛，在RCA還沒關廠之前，她便被診斷罹患子宮癌，必須切除子宮。動完手術後的方女身體非常虛弱，還有許多症狀逐漸產生，讓她不得不待在家中調養生息，再也沒辦法出外工作。

在RCA廠工作長達9年的受害女工劉荷雲說，當時環境非常糟糕，工人們密集地坐在工作檯前，以類似焊接的方式裝黏塑料產品。「桌前的小排風口根本派不上用場」她回憶道，「工人每天都被高溫下塑膠產生的化學廢氣圍繞」。

劉荷雲指出，廠方當時幾乎不給工人戴口罩，後者每天都吸入滿滿的塑膠毒氣，她說，同在RCA工作的妹妹得了乳房纖維瘤，自己也罹患眩暈症，在職時便已數度流產，更在28歲那年停經。

訴訟17年曾一度放棄 重病老同事一通電話重燃鬥志

劉荷雲接著坦言，長達10數年的訴訟過程非常難熬，不僅挫折感十分沉重，龐大的壓力更曾使自己崩潰，退出自救會達4年。直到有天接到罹患鼻咽癌的昔日黃姓同事來電，一開口就替她打氣，邀她一起奮鬥下去，劉荷雲說「她（黃姓同事）病得這麼重，還在堅持爭公道，令我很感動」，直言正是這通電話，讓她重拾回到法院戰場的意志與信心。