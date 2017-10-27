在性侵男友面前訊問少女？高院庭長被評鑑要求多注意

2017-10-27 16:23

〔記者項程鎮、黃捷／綜合報導〕司法院法官評鑑委員會下午一連對高等法院兩位法官做出評鑑案，其中高院庭長郭玫利在審理性侵案時，不顧社工勸阻，就在被告林姓男子面前，對身處隔離室的被害少女進行人別訊問，司改會將郭送請評鑑，法評會認為郭的做法確實不當，但考量少女曾和林男同居交往並發生性關係，彼此關係密切，郭未造成少女危險或損害她的權益，因此決議要求郭多加注意。

另件評鑑案對象是高院民庭法官李昆曄，被指從2014年起連續2年辦案遲延，宣判後未如期交付裁判書，高院主動交付評鑑，法評會考量李男以前辦案情形良好，後來因家庭遭遇重大變故且健康出問題，不是故意延遲辦案，因此未具體建議評鑑處分，直接將他送交司法院人事審議會審議。

評鑑結果公布後，郭玫利未接電話、李昆曄則先前已申請留職停薪照顧親人獲准，兩人都連絡不上，無法得知回應。

民間司改會執行長高榮志表示，李昆曄案是高院自行送審，代表連內部都認為情節重大，顯然已不適任，在不剝奪法官的工作權的考量下，建議調任非審判的工作。

至於郭玫利案，社工第一時間就已提醒制止，法官仍執意要做，不僅反映出社工在司法上遭遇的困境，以及法官的傲慢，法評會決議中還認為情節不算重大，這也是讓民眾不信任司法的原因之一，應該改進。