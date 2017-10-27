RCA案》污染案訴訟期間 勞動部協助員工這些事...

美國無線電公司（RCA）台灣廠汙染案，造成員工罹癌、死亡。RCA與併購RCA的法商「湯姆笙」，在2015年一審遭判賠5.6億元，今日二審判賠7.1億，RCA自救會成集結聆聽判決。（記者簡榮豐攝）

2017-10-27 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國無線電公司（RCA）台灣廠，因為大規模化學溶劑污染，造成多名台灣員工罹癌、216人死亡。RCA與併購RCA的法商「湯姆笙」，於2015年一審遭判賠5.6億元，今日二審則判賠7.1億元。勞動部於訴訟過程中，提供1億元保證書擔保，協助假扣押事宜。若員工因特定癌症死亡，勞動部則提供家屬20萬元慰問金。員工自救會當時對於慰問金一事，則期盼職災能夠全面給付。

RCA污染案在2015年4月一審後，受害勞工獲得有利判決，不過賠償金額不如預期的數目，而且有部分勞工沒有得到賠償。因此員工自救會希望勞動部可以協助擔保，讓他們能夠向法院聲請假扣押。勞動部隨即同意，出具1億元保證書。

此外，當年RCA員工罹癌卻沒有被認定為職業病。勞動部在2015年9月對此表示，經過專案重新認定為「執行職務所致疾病」，將重新通知並補發「職業災害給付」的差額，因特定癌症而過世的RCA員工，家屬另可拿到20萬慰問金。

不過，RCA工人發現，20萬慰問金必須扣掉勞保職災給付差額，有人最後只領到1168元；還有人半毛都拿不到。RCA員工在2015年10月時前往勞動部抗議，強調政府應該要從寬認定受害狀況，並且全面給付、取消慰問金限制。

當時的勞動部職業安全衛生署主任秘書洪根強對此表示，勞保局將RCA案重新認定為職災，並補發職災給付差額，差額不到20萬的，就用慰問金補足20萬，共有34人領滿20萬，只要按照法條，可以給的都會給。