又見黑心食品 QQ特級冬粉改標販售送辦

2017-10-27 15:58

［記者楊政郡／台中報導］台中檢警及衛生單位，在烏日區查獲某食品公司，涉嫌將下游廠商因產品包裝毀損，或已逾有效日期而退貨，竟將退貨產品重新包裝再以新品出貨，黑心至極，現場查獲逾期食品含括關廟麵、牛軋糖、十全大補包、杜仲藥膳排骨等16項，計95.58公斤，及「QQ特級冬粉」產品疑似標示不實，依違反食安法移送簡姓負責人及會計、倉管等3人。

中檢王亮欽檢察官日前接獲檢舉，今（106）年10月24日指揮保七總隊三大二中隊、食藥署中區管理中心及台中市政府衛生局等單位，持搜索票至烏日區該公司執行搜索，現場查獲含關廟麵、牛軋糖、十全大補包、杜仲藥膳排骨等16項商品都是過期貨，下游廠商退貨，計95.58公斤，另查獲「QQ特級冬粉」疑似標示不實，衛生局已當場封存，避免再次流入市面販售。

簡姓業者坦言，他購入散裝或大箱裝「QQ特級冬粉」等產品後，先存放於廠內，待下游客戶訂購時，再重新分包，就完全看不出原來的有效日期，儘管產品已放置數月，仍以新產品訂出製造日期，打印於包裝上再售出，此舉明顯涉嫌違反食安法第28條標示不實，業者現場亦坦承疏失，該行為違反相關法令，且可能使消費者誤食已逾有效日期食品之風險，是食安法所禁止。

現場還查獲關廟麵、牛軋糖、十全大補包、杜仲藥膳排骨等16項，都是過期產品，下游廠商退貨計95.58公斤，還有查扣封口機、日期打印機、電子秤、已打印有效日期之各類產品包裝空袋，及產口進貨、銷售資料及逾期食品，衛生局一併封存，以防再次流入市面，杜絕黑心食品。