長髮警考丙案敗訴 她評：守規定只會繼續活在帝制

2017-10-27 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕蓄長髮的保二總隊男警員葉繼元，因不符2015年考績被評為丙等，提出行政訴訟撤銷評比，並向保二總隊求償50萬元。昨日台北高等行政法院以「端正警紀，建立警察良好形象」為由，判葉繼元敗訴。對此結果，性別議題作家周芷萱在臉書上表示，男女警員儀容的規定不是不能改變，不然「大家還繼續活在帝制時代」。

保二總隊警員葉繼元因蓄長髮，導致2013年至2015年間，遭記18支申誡，相當於兩大過免職。經人權團體抗議後，警政署去年9月撤銷免職令，但葉繼元不服2015年考績被評為丙等，提出行政訴訟撤銷評比，並向保二總隊求償50萬元。昨日台北高等行政法院判葉繼元敗訴。

對此結果，性別議題作家周芷萱在臉書上質疑台北高等法院新聞稿中「端正警紀，建立警察良好形象」的說詞，和網友「是葉繼元自己不遵守儀容規定」的言論。周芷萱表示，如果本來就有的規定都不用改，「那怎麼不繼續留在帝制時代，或蔣的極權時代，或給日本殖民？」，也指出「制度本來就是人定的，應該因為時代的不同，或人類文明的改變而更改！」

關於警察形象問題，周芷萱則說，警察的形象是否良好，不是看外表，而是「應該看整個警察系統平常在做什麼」。

網友對此也發言：「原來打考績不是看工作表現，是看性別刻板印象」、「不太懂長髮跟能力有什麼關聯性」、「要求外表只是在做表面工夫而已」；或支持判決，表示「為什麼（葉繼元）一定要破壞團隊紀律？判得好」、「並沒有人逼你（葉繼元）去當警察，既然選擇了當警察的路，就要遵守團體規定」。