台化違反空污罰10萬 法院判彰縣府敗訴

2017-10-27 15:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣環保局前年（104年）對「台化」以違反空氣污染防制法開出1張10萬元罰鍰，彰化地方法院今判決該罰單處份無效，台化勝訴、縣府敗訴，至於先前環保局針對撤銷台化汽電共生鍋爐展延許可證案，台化未符合環評承諾所裁罰12.44億元高額罰鍰，則不受該判決結果影響。

環保局長江培根表示，環保局對台化開出10萬元罰鍰，是104年6月3日間，環保局局委託環境檢測機構，對台化燃煤鍋爐汽電共生程序M22排放管道稽查檢測，經檢測查其廢氣處理量未符合許可規範操作範圍，才根據空氣污染防制法第24條裁罰10萬元。

江培根指出，台化收到10萬元罰鍰，提起訴願及行政訴訟均遭駁回，台化不服再提起上訴，經台中高等行政法院判決，廢棄發回地方法院更判訴願及原處分撤銷，法官理由是對於煙道廢氣排放量與許可登載廢氣處理量認定爭議，更改原判決。

江培根指出，這個判決結果，與105年台化公司鍋爐汽電共生程序M16、M17、M22操作許可及生煤使用許可展延駁回案提起訴願審理案無關，且與目前依環境影響評估法追償不當利得案也沒有關聯性，環保局精算罰鍰數額，罰鍰處分金額共達12.44億元，環保局已送縣長裁示，等裁示結果將會對台化正式發文處分。