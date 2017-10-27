RCA毒台工殤案 二審判賠7.1億

2017-10-27 16:12

〔記者楊國文、黃捷／台北報導〕我國史上最大工殤事件的RCA（美國無線電公司）案，RCA員工自救會指控，台灣美國無線公司因嚴重污染土壤、地下水，造成員工陸續罹癌、生病，已逾216人死亡，一審求償27億，判RCA和控股公司百慕達湯姆笙、法商湯姆笙等連帶賠償445人共5.6億，高等法院經兩年審理，今宣判RCA等四家公司須連帶賠486人，金額增加到7億1840萬元。

此案下午四時宣判，午後，從各縣市前來的近百名RCA自救會員工陸續集結在高院民事大樓門口，部份成員則進入法庭等候宣判，宣判後，律師團將在高院前召開記者會回應。

RCA是美國家電大品牌公司，1969年起到台灣桃園、新竹和宜蘭設廠，生產電視機等家電產品，期間，被指違法傾倒三氯乙烯、四氯乙烯等有機溶劑的致癌物，嚴重污染土壤和水源，上千名員工陸續罹患，超過200人死亡，至今無人獲得補償。

RCA在1992年關廠，資遣員工並賣地，還將剩下的32億元匯出台灣。2年後當時立委趙少康揭發RCA桃園廠疑將有機溶劑倒入10公尺深洞裡，嚴重汙染土壤及地下水，引起社會震驚，員工驚覺，很多同事罹病，應都和污染有關，受害員工緊急立自救會並聲請假扣押，卻發現RCA疑已脫產，2004年共529人提告，向RCA及法商湯姆森等五家公司求償27億元。

此求償案纏訟逾10年，RCA辯稱，有機溶劑都有回收，與員工生病無關，台北地院認定，RCA等3家公司在生產過程中，違法使用有致癌風險的三氯乙烯等物質，且工作環境並無防護設施，未善盡環境維護和污染管控，也未對員工盡教導義務，造成員工罹癌，依受害員工年資及罹病程度，前年4月判應賠償445名受害員工共5.6億元。

全案上訴高等法院後，RCA受害者再追加1025人加入訴訟，索賠金額增加到72億元，但RCA律師質疑，官司打了10多年，一審宣判後才加入訴訟，顯失公平，最高法院最後駁回確定。RCA自救會改變策略，另向北院提告，對RCA求償73億多元，北院尚審理中，總計提告的前員工已有1500多人。