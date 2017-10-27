全國掃黑高市檢肅治平對象28人 強調持續整頓治安

2017-10-27 13:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今宣佈全國掃黑高雄共檢肅28名治平對象，查獲制式槍枝3把、改造槍枝13把、子彈192顆、毒品810.37公克，強調會持續針對幫派或團體，以政黨名義進行掩護從事擾亂社會秩序行為，針對人流、金流、行業流深入調查，展現政府整頓治安決心。

刑大預防組長林宗賢指出，全國專案掃黑自18日0時起至27日24時止，高市掃黑績效今出爐，各分局同步對高市幫派成員經常聚集活動地點，或易生治安事故的娛樂視聽場所（如酒店、小吃店等），共193處執行臨檢，同時加強掌控轄內幫派組合成員活動狀況，採「向上溯源、向下刨根」查緝手段。

高市警方共檢肅轄內數個危害社會秩序安寧的不法集團，包括以林男為首的暴力討債集團，檢肅6名成員到案；另以邱男為首的暴力討債集團，橫行鄉里，警方也將7名成員全數掃蕩到案。

此外，以洪男為首的暴力犯罪集團，共5名成員陸續被警方拘提到案；還有高男為首的暴力犯罪集團，6名成員涉嫌多起不法與刑案，被警方蒐證追緝到案。

高市警方查獲毒品案98件118人，以及毒品通緝犯18人，查扣第一級毒品49.17公克、第二級毒品417公克、第三級毒品344.2公克（總計810.37公克）、毒咖啡包167包。

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