用生命影響生命！ 重度以上身心障礙者樂團進監所表演

慎修養護中心VAVI樂團首度前進監所，以音樂為媒介，與收容人分享生命故事。（記者王秀亭攝）

2017-10-27 12:45

［記者王秀亭／台東報導］台東慎修養護中心重度以上身心障礙者從音樂演奏、旗舞表演找回自信，並組樂團，今天上午前進岩灣技訓所表演，收容人更以「寶抱鼓」演出回饋慎修住民，促成兩單位交流的潘秀嬌修女表示，慎修VAVI樂團透過音樂讓生命重生，盼以生命影響生命，收容人在心靈、行為上可以重生。

慎修養護中心VAVI樂團是由該中心重度、極重度身心障礙住民組成，團長鍾俊良說多年前因工作被挖土機壓傷導致下肢癱瘓，剛住進養護機構時，曾自暴自棄，任何活動都不想參加，勉為其難開始學排笛，想不到玩出興趣，還和其他住民組成樂團，到許多地方表演、分享生命故事，希望讓其他人看見自己的努力。

在潘秀嬌修女的推薦下，VAVI樂團首度前進監所表演，當情歌組曲、馬蘭情歌一首首歌曲吹奏出來，台下收容人報以熱烈掌聲，樂團成員表演得更賣力，最後團員們乾脆當起小老師，請收容人上台簡單學習打竹鼓及竹鐘技巧後，一起參與演出，由收容人組成的寶抱鼓鼓隊，還拿起寶抱鼓來上一段打擊樂，為活動畫下完美句點。

潘秀嬌修女表示，自己進出縣內6個監所，服務收容人幾十年，在遇見VAVI樂團後，看見他們從音樂中找到生命的價值、勇於分享生命故事，便希望和監所收容人一同聆聽樂團成員的故事，岩灣技訓所是首站，未來希望前進其他監所表演。