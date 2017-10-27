鄭性澤逆轉無罪 法務部立新法準備大量挖冤案

2017-10-27 12:52

［記者楊政郡／台中報導］有鑒於鄭性澤再審案仍改案無罪，是法務部發佈「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」以來第一樁成功案例，台中高分檢檢察長江惠民說，出現鄭性澤案哀矜勿喜，但也讓檢察機關更有信心從往年有罪確定案件中再努力挖出冤獄案，即日起由他召集成立「辦理有罪確定案件審查會」，積極主動展開冤案救濟。

台中高分檢是在104年11月間，陸續接獲媒體及民間團體對鄭性澤涉嫌殺人案，可能有冤情，江惠民指派檢察官調取該案卷及組成小組進行研究，發現該案現場確實缺乏科學有效鑑定，報由台高檢王添盛檢察長認同，並給予經費補助，105年2月3日送臺大醫學院及該校法醫學研究所為綜合鑑定後，發現確有冤錯情事，基檢察官職責，由陳幸敏檢察官承辦聲請再審。

而法務部長邱太三上任以來，在106年6月13日就發布「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」，就有指定二審檢察署立即成立冤錯案救濟單位即「辦理有罪確定案件審查會」，由檢察長擔任召集人，成員包括檢察長、主任檢察官、檢察官、法醫、鑑識專家、刑事法學者、律師及退休司法官代表若干人組成（其中不具檢察官身分之委員人數，不得少於委員總數二分之一）。

可受理來自律師公會全國聯合會、各地區律師公會等組織或團體提出有罪確定案件審查意見書之審查，以發現真實，避免冤抑，建立「有罪確定」案件之審查機制，強化展現檢察官客觀性義務。

鄭性澤案獲判無罪，原本就期待此判決結果，但哀矜勿喜，這場仗沒有人勝利，但卻避免了冤錯，值得欣慰。