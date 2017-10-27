網路妞妞賭很大 警追槍毒搜300萬現金

2017-10-27 12:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局偵查隊、蘆洲警分局共同破獲藏身花店後方鐵皮屋的職業大賭場，警方登門查緝槍毒，意外發現屋內竟是「微信妞妞」簽賭站，在賭場內查獲現金賭資337萬、毒品、空氣槍、大批刀械棍棒，逮獲賴姓與藍姓幫派份子，逮獲10人內還有2名未成年學生，警方瓦解這犯罪據點，全案依賭博、槍砲刀械、毒品等罪嫌法辦。

板橋警分局調查，27歲的賴男、22歲藍男為警方列管註記幫派份子，賴姓男子租下位在新北市五股的鐵皮屋當成集會據點，還在屋內經營網路簽賭，擺放電腦及螢幕，與線上玩家對賭俗稱「微信妞妞」的網路賭博遊戲，輸贏相當驚人，莊家與玩家利用網路微信抽紅包，比點數大小，輸贏可達數十萬元，而這處賭場平日更有學生及中輟生出沒，甚至在屋內吸食毒品，引請警方注意。

新北市板橋警分局接獲線報，蒐報數月後，26日向新北地方法院聲請搜索票，22名幹員荷槍實彈查緝，幹員破門攻堅後，屋內傳來刺鼻K他命味道，現場眾人被大批警力嚇到不敢妄動；偵查隊幹員搜索查獲337萬現金賭資、會員輸贏報表、對帳表、帳本、本票、客戶借款資料表、借據、支票、電腦主機及螢幕、監視器鏡頭。

警方說，犯罪集團反應不及下，毒品、賭資等證物及犯案工具都來不及藏放，除搜出安非他命、搖頭丸、K他命等毒品，還有大批的開山刀、西瓜刀、球棒、鋁棒、鐵管、木刀及空氣槍、模擬槍、辣椒槍，儼然是犯罪組織基地，大批證物滿滿的擺了一整桌，令員警也咋舌。

賴嫌否認賭場是他開的，辯稱自己是簽賭站會員，還說賭場裝監視器是怕東西被偷，而輸贏報表等單據都是上游組頭寄放的，與他無關；林嫌辯稱，查扣的現金賭資是借朋友買房子的基金，離譜說法讓員警搖頭。由於在場所有人否認毒品及相關證物是自己所有，警方將相關人依槍砲、毒品及賭博等罪移送偵辦。

附近住戶私下表示，這處鐵皮屋經常有大批年青人聚集，進出更是不乏高檔名貴轎車，顯示出手相當闊綽，但許多人渾身刺青，感覺像是幫派堂口聚會，鄰居也敢怒不敢言。

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