家住新城山礦區下 富世原民心驚求撤銷亞泥礦權

反亞泥還我土地自救會、台灣蠻野心足生態協會、地球公民基金會今日到台北高等行政法院，提告撤銷經濟部對亞泥新城山礦區的展限許可。（記者吳政峰攝）

2017-10-27 12:23

〔記者吳政峰／台北報導〕經濟部礦業局3月14日核准亞泥新城山礦權再展限20年，住在礦場下方的富世部落太魯閣族人嚇壞，擔心山崩地滑、土石流危害身家財產，今日委請律師遞狀提告撤銷展限處分，並呼籲政府儘速進行礦業改革。

新城山礦區位於花蓮縣，富含大理石礦，1957年由華東工業進行小規模開採，礦權於1973年轉讓予亞泥，開始興建水泥廠與擴展礦業用地，至今展限2次礦權，每次20年，今年為第3次展限。

新城山高度原為776公尺，經過60年開挖，現為295公尺，預計到了2037年只剩120公尺高。已故攝影師齊柏林曾公開新城山空拍照，翠綠的青山遭斷頭，引起社會關注，而齊柏林罹難前1個月，也曾前往空拍，當時悲嘆「「亞泥比5年前挖得更深了！」

住在礦區下方的富世部落約有1000多名太魯閣族人，其中上富世與中富世族人擔憂採礦帶來的災害，數十年來惴惴不安，不知礦區何時落日。

提告的「反亞泥還我土地自救會」會長田明正表示，政府不敢出面與原民諮商，反而透過亞泥說明，痛批「亞泥、花蓮縣政府、經濟部勾結」，無視礦區是顆不定時炸彈，他本人就曾目睹兩次土石大規模崩塌，族人終日恐懼。

田明正認為，礦區內的原住民保留地不屬於原民會，而是屬於原住民，開發應依「原住民族基本法」21條與原民諮商並取得同意，但政府完全沒做。

前銅蘭國小校長、富世部落居民白世義也批評政府「坐在權力底下睡覺」，放任亞泥到沒有安全疑慮的下富世部落開設說明會，會中盡講工法與數據，聽得大家霧煞煞，也從未與自救會溝通，說明會根本無價值。

白世義表示，太魯閣族人生在哪裡就葬在哪裡，礦區內有諸多先民遺骸，亞泥無視原民文化，逕自開採，不知有多少遺骸慘遭破壞。

另名居民白誠實說，他是礦區山下長大的小孩，亞泥每年炸山2次，居民們恐懼卻無計可施，不知是否有關礦計畫，也不知道採礦何時終止，耆老們憂心直到「走了」也看不到關礦。

台灣蠻野心足生態協會律師葉淑珍、蔡雅瀅，今日與法扶律師謝孟羽一同至台北高等行政法院遞狀起訴，要求撤銷經濟部對亞泥新城山礦區的展限許可。

葉淑珍表示，經濟部未依職權調查礦區屬土石流潛勢溪流及山崩地滑敏感區，也未調查繼續經營有無妨害居民生命財產安全，即再度准許展限礦權20年，實屬違法。

蔡雅瀅認為，礦區內有3條土石流潛勢溪、地質敏感區、富士遺址，但經濟部僅就遺址部分審查，容許亞泥以切結不會挖到遺址的方式准予展限，有「濫用裁量」或「逾越裁量權」問題。

謝孟羽指出，亞泥申請礦權展限應先踐行原基法21條的諮商同意參與程序，但經濟部卻主張行政院協調會的會議結論無須踐行，讓原基法淪為空話。

謝孟羽說，監察院副院長孫大川與監委林雅鋒曾調查此案，報告指出，礦權展限未踐行原基法，先與原民諮商，將導致原住民族土地及自然資源權利保障權利無法達成，有「依法行政之違失」！

地球公民基金會專員黃靖庭控訴，新城山礦場是台灣最具爭議的礦場，亞泥以欺騙、偽造族人的權利拋棄同意書，塗銷原民的耕作權，迫使原住在礦區內的50戶族人集體移居山腳，無法重回傳統耕地、獵場。

黃靖庭表示，2012年的蘇拉颱風曾造成礦區內的DF003溪流土石流動，撞擊並掩埋部落建築物，族人現在只要逢大雨、颱風、地震，就會擔心家庭遭摧毀，長年處於心驚膽戰的高壓情緒。

黃靖庭指出，新城山礦區礦權期限本應於11月22日屆滿，但經濟部不顧民眾心聲，繼續展限礦權20年，希望北高行能撤銷展限處分，並盼亞泥停止挖礦，整復族人家園。

謝孟羽指出，「礦業法」31條規定，只要業者無例外情形，主管機關「不得駁回礦權展限申請」，俗稱礦業的「霸王條款」，更離譜的是，2003年修法還增加「補償條款」，即業者申請礦權展限如果被駁回，相關單位應補償業者的損失。

謝對政府提出3點呼籲：1.主動撤回亞泥展限許可；2.依原基法踐行原民諮商同意權；3.修改「礦業法」31條，刪除「原則許可、例外否准」以及補償業者的規定。

謝並強調，法律缺失可能危害人民權益，礦業改革刻不容緩，而且勢在必行。