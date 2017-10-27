送線上遊戲寶物卸心房 狼猥褻4男童被訴

2017-10-27 12:00

〔記者謝君臨／台北報導〕年約20多歲的紀姓男子，涉嫌透過臉書尋找就讀國小的男童，再以送線上遊戲寶物、幫忙練功等理由，誘騙男童自拍生殖器裸照傳給他；此外，紀男還曾以打籃球為由，邀請男童外出，再伺機帶到附近公廁內，要求男童幫他口交；台北地檢署清查紀男手機，辨識出4名受害男童，今依違反兒少性剝削、強制性交罪起訴紀男，並持續過濾紀男手機內其他受害男童身分。

檢警調查，家住屏東的紀男原為志願役士兵，因在洗澡時觸碰同袍下體，被判處應執行有期徒刑1年6月，緩刑3年，紀男也因被判刑而退役，不料他仍不知悔改，在緩刑期間，於103年3月13日下午4時許，在屏東建興國小的籃球場，從後環抱一起打球的男童2次，被法院宣告撤銷緩刑。

紀男於去年底出獄後，仍無法克制衝動，透過臉書亂槍打鳥，尋找就讀國小的10多歲男童，而後再問對方有無在玩《傳奇》或《英雄聯盟》等線上遊戲，如果男童說有，紀男就會與男童藉故聊天，待男童鬆懈心防後，再以送遊戲寶物、裝備等理由，交換男童自拍生殖器等裸照。

而後，紀男為免留下證據，會再以「替你練功」為由，取得男童線上遊戲帳號、密碼，登入後將2人對話刪除；此外，檢警另掌握，紀男還曾以「打籃球」等理由，邀請男童和他碰面，但他卻醉翁之意不在酒，伺機誘騙男童到附近公廁內替他口交。

今年中旬，一名男童家長偶爾間發現兒子與紀男之間的對話，大為震驚，立即報警處理，新北市新店警分局掌握相關證據，報請北檢指揮偵辦，向台北地院聲請搜索票獲准，遠赴屏東紀男家中搜索，查扣他的手機，發現裡面有非常多男童生殖器的照片，將紀男移送北檢偵辦。

據悉，庭訊時，紀男僅承認1起犯行，其餘全都否認，但檢警過濾紀男手機及網路通聯紀錄，鎖定紀男至少涉及新店、桃園、台南、高雄等4起犯行，檢方訊後以紀男涉嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准，今將他起訴，並續追查其他被害男童身分，全案擴大偵辦中。

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