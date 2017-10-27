大街露「鳥」慣犯惡性不改 辯稱想尿尿被判無罪

2017-10-27 11:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市吳姓男子在大街上裸露生殖器，民眾看到後立刻報警逮人，被告在警訊時與檢察官偵查之初都否認犯行，辯稱是想尿尿不小心被人看到，但仍被起訴；法官審理時，吳男仍對案發經過交代不清，再度改口辯稱可能是想尿尿不小心露出，加上被害人指訴吳男特徵，與事發當日檔案照不符，法官判被告無罪。

判決指出，37歲吳姓男子有多起妨害風化前科，去年才被判8個月徒刑剛出獄後，今年6月又在宜蘭市神農路上，公然在一名許姓女子面前裸露生殖器，許女受到驚嚇向警方報案逮人。

吳男於警訊及檢察官偵查之初表示，不記得生殖器裸露的時間，可能是在被害人講的神農路停車棚內，檢察官訊問為何裸露下體時，他則辯稱，是因為當時尿急，真的有尿尿，結果不小心被被害人看到，不是故意要給人看。

不過，吳男最後仍認罪被起訴，法院審理時，吳男對案發經過均稱忘記了、沒印象，應該是想上廁所尿急，來不及遮蔽才會不小心被看到，法官無法認定吳男陳述是認罪。再加上被害人指述的犯人臉型、衣著，均與吳男事發當天檔案照不符，許女陳述的案發時間，與監視器畫面裡吳男出現的時間也對不上，法官認為，本案被告並未自白犯行，加上無任何積極事證證明被告犯行，故判無罪，全案可上訴。