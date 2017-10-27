詐領數百萬元健保費 老人長照居家護理所負責人交保

2017-10-27 11:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕這種錢也賺？老人長照居家護理所傳出涉嫌詐領健保給付費初估數百萬元，雲林地檢署專案小組昨天兵分10路搜索位在古坑安益居家護理所、負責人、醫師住居所及數家老人長期照護中心等多處，帶回安益張姓女負責人等11人，張女坦承犯行，今天以50萬元交保並限制住居。

雲林地檢署檢察官吳文城、何金陞、李侃穎接獲線報，有長照居家護理所涉嫌詐領健保費，昨天指揮調查局中部地區機動工作站、嘉義縣調查站、雲林縣調查站等兵分10路全面搜索安益居家護理所、負責人、醫師住居所等。

檢方調查，安益張姓女負責人民國97年間在台大醫院雲林分院，及成大醫院斗六分院擔任護理師，102年起自行開辦居家護理所，另行僱用4個護理師，包含她自己，共5人具護理師資格，以每個護理師每個月可以照顧50人次估算，一個月可以照顧250名需要被照顧的人。

檢方查獲張女涉嫌自104年起進行老人居家訪視時，在醫師未陪同訪視情形下，虛報醫師居家訪視費，護理師進行老人機構及居家訪視時，明知老人未插管（包括鼻胃管、氣切管、尿管）或僅插其中1管時，竟向衛生福利部中央健康保險署浮報護理師換管或換2管以上護理訪視、材料等費用，檢方粗估該護理所以此等方式詐領健保給付至少數百萬元。

張女被帶回偵訊時，坦承利用健保給付與老人長期照顧制度的漏洞，詐領健保給付，至於所詐領確實金額，尚由檢方深入清查中。

交保後的張女接獲記者電話時，以全案已進入司法拒絕回應，即掛斷電話。