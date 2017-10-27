混跡黑道擁槍販毒 已過花甲男被逮 嘆將老死獄中

2017-10-27 10:44

［記者楊政郡／台中報導］台中、彰化兩地檢署與警方聯合執行「獵狐專案」，24日逮捕楊男（62歲）、劉男（61歲）兩名有多項毒品、槍砲前科，且多案被通緝中的慣犯，又查扣改造長短槍7枝、90子彈59顆、霰彈38顆及海洛因31.25公克、安非他命52.37公克等證物，依違反毒品條例與槍砲條例，移送台中地檢署偵辦及歸案，楊嫌落網後自嘆，恐要老死獄中了。

中檢檢察官洪國朝及彰檢檢察官賴政安聯合指揮，與中市警察局及海巡署苗栗機動查緝隊、彰縣警察局成立「獵狐專案」，本月24日兵分多路到彰化員林、田尾鄉、南投縣仁愛鄉及沙鹿區等地，終在沙鹿區逮到楊男（62歲，有槍砲、毒品等多項前科，3各司法機關通緝中）及劉姓男子（61歲，有毒品及賭博等前科，中檢通緝中）2人到案。

兩人逃亡期間涉嫌擁槍自重、販毒營生，同案起出改造長槍5枝、90手槍2枝，90子彈59顆、霰彈38顆及海洛因5包、安非他命11包等證物，兩人不僅這次槍、毒罪嫌，加上以前的多案、待執行欠下的債，加起來刑期很可觀，難怪楊男落網後自嘆，「這輩子恐怕得老死在獄中了」。

據警方調查，楊嫌是彰化地區老一輩還在販毒的慣犯，早年因槍與毒進出監獄逾20年，好像一直都在被通緝中。一分局偵查隊發現，楊嫌不但重操舊業繼續販毒，怕被黑吃黑還擁槍自重，經常向周遭友人展示火力；還向友人透露，自知這輩子已無法脫身，若遇警方查緝時，將持槍頑抗，必要時也會自戕，警方獲得此資訊，特別加強查緝的武力裝備。

警方表示，楊嫌混跡黑道一輩子，習慣於頻繁更換交通工具、更換居住地點，就是所謂「狡兔三窟」，而在南投縣仁愛鄉的工寮，就是用以改造槍枝、自製獵槍的場地。24日專案小組跟監到楊嫌，楊嫌看到警察，還拔槍上膛準備火拚，但因年紀大手腳慢，員警迅速一擁而上及時壓制，楊嫌手中槍械已上膛（內有10顆子彈），所幸順利逮捕歸案。

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