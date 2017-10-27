沒戴安全帽遇路檢逃逸 機車賊仍落網

〔記者劉慶侯／台北報導〕35歲陳姓男子騎著機車沒戴安全帽，遇警察路檢竟不停車，反而加速逃逸，但是員警密錄器錄下車號循線查獲對方涉嫌機車竊盜案。
台北市警萬華分局莒光路派出所警員莊晨星，在執行路檢勤務時，見一名男子騎乘機車未戴安全帽，指揮示意其停車攔查時，對方反而加速逃逸，莊員立即記錄車號，事後查詢發現對方騎乘的機車為失竊車輛。
莊員利用北市街頭監視系統，循線調閱嫌犯行徑路線先尋獲失車，再通知陳姓犯嫌到案說明，陳嫌坦承利用萬能鎖打開機車電門竊取車輛，全案依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。
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〔記者劉慶侯／台北報導〕35歲陳姓男子騎著機車沒戴安全帽，遇警察路檢竟不停車，反而加速逃逸，但是員警密錄器錄下車號循線查獲對方涉嫌機車竊盜案。
台北市警萬華分局莒光路派出所警員莊晨星，在執行路檢勤務時，見一名男子騎乘機車未戴安全帽，指揮示意其停車攔查時，對方反而加速逃逸，莊員立即記錄車號，事後查詢發現對方騎乘的機車為失竊車輛。
莊員利用北市街頭監視系統，循線調閱嫌犯行徑路線先尋獲失車，再通知陳姓犯嫌到案說明，陳嫌坦承利用萬能鎖打開機車電門竊取車輛，全案依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。